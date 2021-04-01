РИАМО - 1 апр. Холодный атмосферный фронт захватит Московский регион 2 апреля. В этот день прогнозируется порывистый ветер и ледяной дождь, который местами будет переходить в мокрый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

Количество осадков превысит пятую часть месячной нормы и составит около 8 мм за сутки.

К вечеру температура воздуха понизится до слабоотрицательных значений. Циклон продолжит путь на северо-восток. Осадки прекратятся, атмосферный фон повысится до нормальных значений.

3 и 4 апреля ожидается весенняя погода. Ночью и утром температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов, а днем – от плюс 5 до 7 градусов при переменной облачности.

В среднесуточном режиме температура в выходные будет соответствовать многолетней климатической норме первых дней апреля. Для этого времени она составляет порядка 2 градусов тепла.

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