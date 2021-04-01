РИАМО - 1 апр. Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно увеличится для семей, чей доход с учетом назначенной суммы не превышает прожиточный минимум по Подмосковью, размер может составлять 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Подать заявление на перерасчет выплаты можно после 1 апреля и до конца года. Подача заявления доступна на едином портале госуслуг. При принятии положительного решения, размер выплаты будет пересчитан с января 2021 года», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Базовый размер выплаты в 50% от ПМ составляет в Московской области 6 765,5 руб. Если этого недостаточно, чтобы поднять среднедушевой доход, то назначается 75% ПМ — 10 148,25 руб. Если и этого недостаточно, то платится весь ПМ — 13 521 руб.

На увеличение социальных пенсий в 2021 году российское правительство выделило около 12,8 млрд руб. Индексация социальной пенсии коснется 3,9 млн россиян.

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