РИАМО - 1 апр. За три месяца текущего года виновник массового ДТП на Новинском бульваре более 400 раз нарушил скоростной режим, но штрафы ему выписаны не были, так как на машине были подложные номера. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара днем в четверг. Там столкнулись пять машин. Причиной ДТП стал выезд одного из авто на полосу встречного движения. Одну из пострадавших госпитализировали. По данным СМИ, за рулем машины мог быть популярный блогер Эдвард Бил.

«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», — говорится в сообщении.

В ведомстве готовят обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя. В ведомство передадут все имеющиеся документы и видеоматериалы, чтобы виновник аварии получил реальный срок наказания.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>