РИАМО - 1 апр. Женщину подозревают в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны, она попыталась обмануть пожилого человека, представившись сотрудницей банка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

«По данным следствия, 31 марта мошенники позвонили на мобильный номер пенсионера, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с его картой выполняются сомнительные операции, предложив приехать помочь снять деньги, и поместить их в безопасное место», — сказала Иванова.

Она отметила, что ранее в отношение 92-летнего ветерана ВОВ было совершено аналогичное преступление. Из-за этого над мужчиной осуществлялось шефство. Он позвонил и сообщил столичному следователю о случившимся, затем вместе с полицейским были приняты меры по пресечению данной преступной деятельности.

По ее словам, подозреваемая в данном преступлении задержана. С женщиной работают следователи. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.