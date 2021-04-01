РИАМО - 1 апр. Желающим приобрести земельный участок в Подмосковье необходимо знать, что российское законодательство позволяет покупать собственность через торги без личного присутствия на сделке, пишет журнал «КонкуренTEAM».

«Из статьи 182 Гражданского кодекса РФ следует, что в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, от имени другого лица (представляемого) могут совершаться сделки другим лицом (представителем), которые создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого», - пояснил начальник правового управления ГКУ МО «Региональный центр торгов» Евгений Королев.

Он уточнил, что Земельный кодекс РФ не содержит запретов на представительство при проведении торгов на право предоставления земельных участков в собственность или аренду.

«При этом необходимо учитывать, что доверенность от имени физического лица (гражданина), в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит нотариальному удостоверению. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами», - добавил Королев.

В марте увидел свет пятый выпуск журнала «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Весенний номер посвящен успешным практикам Подмосковья в строительной, земельно-имущественной и закупочной сферах. Журнал доступен на сайте.