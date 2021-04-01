РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 апр. В четверг в Королеве для детей из 8 детских домов Московской области провели экскурсии в городском музее и детском технопарке «Кванториум», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
В технопарке провели мастер-классы для детей из детских домов Щелкова, Балашихи, Коломны, Орехово-Зуева, Рузы, Егорьевска, Мытищ и Сергиева Посада.
Дети попробовали себя в мобильной робототехнике, попробовали расчертить автомобиль и создать игру. В конце встречи ребята смогли пообщаться с космонавтами и задать им вопросы.
Мероприятие организовано городской администрацией совместно с министерством образования Московской области.
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