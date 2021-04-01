РИАМО - 1 апр. В столице на 95% завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, остается соединить перегонами станции восточного участка ветки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня общая строительная готовность Большого кольца метро составляет 74%, при этом близятся к окончанию работы по сооружению тоннелей на БКЛ – к настоящему моменту проходка завершена на 95%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день остается соединить перегонами станции восточного участка Большого кольца подземки. В данной работе примут участие три щита-гиганта диаметром 10 м.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс «Лилия» сейчас строит двухпутный перегон между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», еще один щит «Виктория» возводит двухпутный тоннель от «Печатников» в сторону «Нагатинского Затона».

Заммэра добавил, что щит-гигант «Победа» скоро закончит проходку тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до площадки №2. А затем 6-метровые комплексы «Ольга» и «Елена» построят однопутные тоннели от станции «Каширская» до площадки №2 и завершат строительство перегона между станциями «Каширская» и «Кленовый бульвар».

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