РИАМО - 1 апр. В столице начался прием электронных заявлений на поступление детей в первые классы школ, он продлится до 5 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заявление в первый класс можно подать через mos.ru. В каталоге услуг нужно перейти в раздел «Образование» и выбрать услугу «Запись ребенка в первый класс».

«В этом году запись в первый класс в московские школы стартует не в декабре, как это было раньше, а в апреле. Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, раньше в городе было несколько тысяч маленьких школ со скромными бюджетами и возможностями. Их заменили несколько сотен крупных школ с большимим ресурсами для развития, чтобы обеспечить потребность не только в доступном, но и в качественном образовании недалеко от дома.

Подать заявление могут родители детей не младше шести лет и шести месяцев и не старше восьми лет. Каждая школа закреплена за микрорайоном, одно из заявлений должно быть обязательно подано в такую школу. Зачисление туда гарантировано, если ребенок прописан в соответственном районе. В школы в других районах будут принимать при наличии свободных мест. Также приоритетным правом на поступление обладают братья и сестры учащихся в данный момент детей.

Воспитанников дошкольных групп могут зачислить в ту же школу по письменному заявлению родителей на имя директора. В этом случае подавать электронное заявление не нужно.

В 2020/2021 учебном году столичные школы приняли 114,7 тыс. первоклассников. Больше половины родителей дошкольников выбрали ту же школу, в которой их дети посещали занятия.

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