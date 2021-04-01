РИАМО - 1 апр. Возведение первого этапа западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена от станции «Хорошевская» до «Мневников» потребовало специальных технических решений, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В четверг мэр города Сергей Собянин открыл станции БКЛ подземки «Народное ополчение» и «Мневники».

«Участок Большой кольцевой линии метро со станциями «Народное Ополчение» и «Мневники» возводился в условиях сложной гидрогеологии. Кроме того, проходка перегонных тоннелей между станциями в сторону «Мневников» велась под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего в пик строительства на стройплощадках станций «Народное ополчение» и «Мневники» работали свыше 3,5 тыс. человек.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, обе станции строились открытым способом. В ходе работ было разработано свыше 360 тыс. кубометров грунта, смонтировано более 1,3 тыс. км кабельно-проводниковой продукции и более 37 тыс. единиц инженерного оборудования.

Он пояснил, что при строительстве станции «Народное ополчение» нужно было вынести большое количество инженерных сетей из зоны возведения. А из-за гидрогеологии и подвижных грунтов при усторйстве котлована станции использовался специальный метод водопонижения, локальной цементации и глубокой заморозки почвы.

Обе станции БКЛ оснащены системами противодымной защиты, вентиляции, водопровода, пожаротушения, связи и электроснабжения.

Кравцов уточнил, что в рамках второго пускового этапа западного участка Большого кольца метро до конца года планируется завершить строительство станций «Терехово» и «Кунцевская».

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