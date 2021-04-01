РИАМО - 1 апр. В рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий правоохранительные органы задержали на территории Москвы директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщает ТАСС.

«После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

В министерстве подтвердили проведение следственных действий в отношении Серватинского.

Министерство оказывает следствию содействие, а также предоставляет всю необходимую информацию.