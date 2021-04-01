РИАМО - 1 апр. Видеоролик с места столкновения пяти автомобилей в районе Смоленской площади в центре столицы опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно полностью разбитую машину черного цвета, у нее отсутствует крыша. Рядом с ней стоят синий и белый кроссоверы. У всех машин зафиксированы серьезные повреждения кузова.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома 1/2 на Новинском бульваре.

Предварительной причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

Ранее московский Дептранс опубликовал видео массового ДТП на Садовом кольце.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>