РИАМО - 1 апр. В рамках проекта «Следуй за мной в Подмосковье» будут выпущены детские раскраски с историческими фактами про Московскую область, сообщила на пресс-конференции в РИАМО руководитель проекта Ирина Ширяева.

«Одной из частей проекта «Следуй за мной в Подмосковье» является разработка раскраски с заданиями и интересными фактами про Подмосковье», - сказала Ширяева.

По ее словам, 2 апреля в Подмосковье пройдут мероприятия в честь Международного дня детской книги, на которых презентуют новые раскраски.

«Мы готовим не менее 3 тыс. подобных раскрасок», - заключила Ширяева.​