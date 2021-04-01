РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил устранение нарушений в торговом комплексе «Твой Дом» на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе предыдущей проверки инспекторы выявили отсутствие документов, подтверждающих соответствие объекта недвижимости требованиям энергетической эффективности, подписей ответственного лица на исполнительных схемах, необходимость доработки реестра технической документации, выполненного в ходе строительства, и актуализации положения по технической эксплуатации.

31 марта в ходе внеплановой проверки в отношении АО «Крокус» инспекторы установили, что нарушения устранены в полном объеме. Предписание закрыто.

Всего на территории городского округа расположено 20 поднадзорных объектов повышенного уровня ответственности.