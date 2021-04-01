РИАМО - 1 апр. В массовой дорожной аварии на Садовом кольце в столице пострадала водитель автомобиля Volkswagen, ее доставили в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В четверг на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара столкнулись пять машин. На месте ДТП образовалась пробка, там продолжают работать оперативные службы.

Предварительной причиной массового ДТП в центре города стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

По данным СМИ, за рулем машины, которая выехала на встречную полосу, мог быть популярный блогер и пранкер Эдвард Бил.

Видео с места массового ДТП на Садовом кольце в Москве>>