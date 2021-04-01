РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В городском округе Мытищи пожарные встретились с юнармейцами и рассказали им об особенностях своей работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На территории молодежного центра «Импульс» состоялась встреча инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы и сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров №17 с юнармейцами.

«Ребята узнали особенности работы пожарных, правила пожарной безопасности, примерили боевую одежду, попробовали включиться в дыхательные аппараты. Теория и практика - волшебное сочетание! Ребята задавали много вопросов, проявляли интерес, а значит, в скором будущем мы увидим кого-то из них в рядах нашей структуры», - говорится в сообщении.

По окончании занятий в актовом зале все юные кадеты имели возможность изучить пожарный автомобиль и посидеть за рулем.