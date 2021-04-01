РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 апр. В четверг депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил ход капитального ремонта корпуса Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской, он отметил, что работы находятся на завершающий стадии, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Работы выполнены хорошо, с учетом потребностей больных и размещения нового медоборудования. Сейчас ремонт уже на завершающий стадии, как отмечают представители компании-подрядчика, работы планируется завершить в течение трех месяцев», - сказал Шапкин.

На данный момент заменены практически все инженерные коммуникации, идет пуско-наладка лифтового оборудования, заканчивается монтаж пожарной сигнализации. Практически закончена косметическая отделка всех помещений, сейчас рабочие устраняют мелкие недочеты. После того, как будут завершен монтаж вентиляции, корпус будет запущен в эксплуатацию.