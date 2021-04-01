РИАМО - 1 апр. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео столкновения пяти машин в районе Смоленской площади в Москве, момент ДТП запечатлели городские камеры наблюдения.

Предварительной причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

На месте ДТП продолжают работать оперативные службы.

Водителям рекомендовали объезжать данный участок Садового кольца.

По данным СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, мог находиться известный блогер и пранкер Эдвард Бил.