РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Госавтоинспекция городского округа Мытищи продолжает проведение оперативно-профилактических мероприятий по массовой проверке водителей транспортных средств под названиями «Нетрезвый водитель» и «Ребенок-пассажир», сообщается на сайте администрации горокруга.

Очередные проверки пройдут: 3, 10, 17 и 24 апреля – «Нетрезвый водитель», 7, 14, 21 и 28 апреля – «Ребенок-пассажир».

«Убедительная просьба ко всем водителям: не нарушайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в состоянии опьянения, помните, что этим вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, за которых вы несете ответственность», – говорится в сообщении.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» также напоминает всем участникам дорожного движения о целесообразности использования аудио-, фото и видеофиксации при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции.

«Уважаемые родители, перевозя своего ребенка в автомобиле без специального детского удерживающего устройства, вы проявляется пренебрежительное отношение к жизни и здоровью самого родного человека. Не рискуйте его жизнью!» – отмечается в сообщении.