РИАМО - 1 апр. Проект «Добрые комнаты» помогает снять напряжение у детей при поступлении в больницы Подмосковья и способствует их выздоровлению, сообщила на пресс-конференции в РИАМО главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нуринисо Одинаева.

«В области у нас более 170 поликлиник детских, много больниц, ФАПы, амбулатории, где принимаются дети. <…> Подмосковье - лидер в создании в создании «добрых» поликлиник, лидер в оказании помощи новорожденным детям. <…> Когда ребенок с родителями приходит в любое учреждение, он должен ощущать себя безопасно», - сказала Одинаева.

Она пояснила, что любой поход в медицинское заведение – это всегда стрессовая ситуация и для родителей, и для детей.

По ее словам, внедрение проекта «Добрые комнаты» помогло исключить дискомфорт у маленьких пациентов.​

На сегодняшний день в Подмосковье открыты 52 детских комнаты в рамках проекта. В текущем году запланировано открыть 49 комнат.