РИАМО - 1 апр. На территории Подмосковья уже открыто 52 детских игровых пространства в рамках проекта «Добрая комната», который помогает детям пережить стресс, находясь в больнице, в этом году планируется открыть еще 49. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИАМО руководитель регионального партийного проекта «Добрая комната», депутат Мособлдумы Линара Самединова

«Мы решили, что можно будет сделать пространство, в котором все дети, находящиеся в больницах, будут собраны в одном месте. Тогда медсестре не придется закрывать кого-то в палате. <…> Родилась идея создания игрового пространства, которое называется сегодня «Добрая комната», — сказала Самединова.

Она отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье открыты 52 детских комнаты в 42 муниципальных образованиях.

«В этом году мы планируем открыть еще 49 таких комнат», — добавила Самединова.

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