РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Алексей Спасский осмотрел проблемные места микрорайона Путилково, на которые указали жители, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Спасский на этой неделе встретился с активными жителями теротдела Отрадненское. По итогам встречи в четверг он посетил проблемные места микрорайона Путилково и СНТ «Текстильщик». В рабочей поездке приняли участие горожане, замглавы Евгений Владимирский, начальник теротдела Владимир Цуканов.
Он отметил, что среди вопросов, которые обозначили жители в микрорайоне Путилково - благоустройство, отведение воды с пешеходных зон, нехватка мест в детских садах, несданная поликлиника.
«Надеюсь, что буквально месяц-другой и мы решим этот вопрос», - отметил по последнему пункту Спасский.
По его словам, много вопросов относятся даже не к властям, а к самим жителям. Например, парковка на газонах. Это явление зависит от культуры автовладельцев.
«Договорились, что в одном из микрорайонов весной будем сажать деревья вместе с жителями», - добавил Спасский.
Владимирский добавил, что для улучшения ситуации с запаркованностью територии идут работы по обустройству парковочных мест для ночного и суточного хранения автомобилей на территории ТЦ «Окей». Парковка будет разделена на зоны, при этом сохранится гостевая - для посетителей магазина.
«Это может решить проблему ЖК «Новое Тушино». Вопрос в «Мортонграде» решается со строительством многоуровневого паркинга», - пояснил Владимирский.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии