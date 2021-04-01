РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Алексей Спасский осмотрел проблемные места микрорайона Путилково, на которые указали жители, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Спасский на этой неделе встретился с активными жителями теротдела Отрадненское. По итогам встречи в четверг он посетил проблемные места микрорайона Путилково и СНТ «Текстильщик». В рабочей поездке приняли участие горожане, замглавы Евгений Владимирский, начальник теротдела Владимир Цуканов.

«В понедельник провели прием в теротделе Отрадненское, и граждане обозначили вопросы. У меня есть практика - выходить, чтобы посмотреть проблемные вопросы на месте. Многие жители откликнулись. Получилась увлекательная, благо погода позволила, пешеходная прогулка», - сказал Спасский.

Он отметил, что среди вопросов, которые обозначили жители в микрорайоне Путилково - благоустройство, отведение воды с пешеходных зон, нехватка мест в детских садах, несданная поликлиника.

«Надеюсь, что буквально месяц-другой и мы решим этот вопрос», - отметил по последнему пункту Спасский.

По его словам, много вопросов относятся даже не к властям, а к самим жителям. Например, парковка на газонах. Это явление зависит от культуры автовладельцев.

«Договорились, что в одном из микрорайонов весной будем сажать деревья вместе с жителями», - добавил Спасский.

Владимирский добавил, что для улучшения ситуации с запаркованностью територии идут работы по обустройству парковочных мест для ночного и суточного хранения автомобилей на территории ТЦ «Окей». Парковка будет разделена на зоны, при этом сохранится гостевая - для посетителей магазина.

«Это может решить проблему ЖК «Новое Тушино». Вопрос в «Мортонграде» решается со строительством многоуровневого паркинга», - пояснил Владимирский.