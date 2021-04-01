РИАМО - 1 апр. Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса за сутки в Подмосковье зафиксировали в Балашихе (41) и Люберцах (38), всего за сутки в регионе выявили 560 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

В Пушкинском округе выявлено 35 случаев, 30 – в Сергиево-Посадском округе, 27 – в Королеве, 26 – в Одинцовском округе, по 25 – в Мытищах и Подольске, 24 – в Красногорске, 23 – в Дмитровском округе, 22 – в Орехово-Зуевском округе, 17 – в Щелкове, 16 – в Егорьевске, по 14 – в Богородском округе и Воскресенске, 12 – в Ленинском округе, по 11 – в Реутове и Химках, 10 – в Клину.

По девять случаев зафиксировали в Ивантеевке, Раменском округе, Серпухове и Черноголовке, восемь – в Истре, семь – в Домодедове, Жуковском и Краснознаменске, по шесть – в Коломне и Лобне, по пять – в Долгопрудном, Кашире и Электростали, четыре – в Шаховской.

По три случая за сутки выявили в Дубне, Котельниках, Луховицах, Наро-Фоминском округе, Павловском Посаде и Рузском округе, по два – в Дзержинском, Лотошине, Можайском и Талдомском округах, по одному – в Бронницах, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Озерах, Солнечногорске, Фрязине, Чехове, Шатуре и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания не зафиксировали во Власихе, в Зарайске, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах и Ступине.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксирован 232 821 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5455 человек. Выздоровели и выписались 191 174 пациента.

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