РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении троих подозреваемых в похищении младенца в Подольске, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в похищении младенца.

По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение жительницу Подольска, сказав о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его из квартиры и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях.

Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.