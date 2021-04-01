РИАМО - 1 апр. На внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара столицы восстановили движение маршрутов автобусов, которое было изменено из-за дорожной аварии, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее на данном участке дороги задерживались автобусы №Б, т10, т39, т79, 64, 869.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии еще наблюдается пробка, ее длина составляет около 4 км.

Днем в четверг заторы на дорогах составляют 6 баллов. Движение больше всего затруднено в центре города.