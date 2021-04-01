РИАМО - 1 апр. Подмосковные врачи вылечили еще 546 Covid-пациентов, всего в регионе инфекцию победили 191 174 человека, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 560 новых случаев заражения. За все время пандемии в Подмосковье зарегистрирован 232 821 случай инфицирования.

Еще 14 человек с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Число летальных исходов за период пандемии составило 5 455 человек.

Врачи напоминают, что самым надежным способом защититься от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.