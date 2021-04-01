РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Отключение электричества планируется 2 апреля в доме в деревне Марусино подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Люберецкое производственное отделениеАО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 2 апреля с 10:00 до 14:00 по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 33, корпус 2.