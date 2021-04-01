РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. Участники клуба «Активное долголетие» из Подольска посетили с экскурсией Котельники, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» сотрудниками библиотеки ДК «Белая Дача» была организована экскурсия для участников проекта из других городов Московской области.

На этот раз в Котельники приехала группа участников из Подольска. Гости посетили храм Казанской иконы Божией Матери, послушали историю Котельников и его достопримечательностей, побывали в спортивной школе олимпийского резерва «Белка».

Московской области реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». В городском округе Котельники в него входят порядка 200 человек - это жители старшего поколения. Для них проходят различные мероприятия, в том числе спортивные, культурные и так далее.