РИАМО - 1 апр. В Московской области за минувшие сутки было подтверждено 560 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе в пандемию зафиксировали 232 821 случай заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки умерли 14 пациентов с подтвержденных коронавирусом, за все время пандемии скончались 5455 человек. Жителям Московской области посоветовали при появлении любых симптомов простуды вызывать врача на дом.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру «122», также узнать всю информацию по данному вопросу можно на тематическом сайте.

В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

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