В первые выходные апреля жителей и гостей столицы ждет множество мероприятий. Любители музыки могут отправиться на концерты групп Anacondaz и «Любэ» или вручение премии «ЖАРА Music Awards». Театралов ждет спектакль по мотивам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». А тем, кто не боится плохой погоды, советуем совершить пешую прогулку по центру столицы. Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда – в материале РИАМО.
ПЯТНИЦА, 2 апреля
Концерт Anacondaz
Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, стр. 17, Adrenalin Stadium
Когда: 2 апреля в 20:00
Стоимость: от 3 500 рублей
В пятницу, 2 апреля, на сцене концертной площадки Adrenalin Stadium выступит популярная рэп-рок-группа Anacondaz. В программе – хиты коллектива и абсолютно новый материал, который прозвучит вживую в столице впервые. Напомним, 12 февраля 2021 года музыканты выпустили седьмой студийный альбом под названием «Перезвони мне +79995771202». В продаже на эту дату остались только VIP-билеты, их можно приобрести здесь.
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Концерт группы «Любэ»
Где: г. Реутов, ул. Победы, д. 20, ДК «Мир»
Когда: 2 апреля в 20:00
Стоимость: от 1 500 рублей
В зале ДК «Мир» в Реутове 2 апреля Николай Расторгуев и группа «Любэ» сыграют любимые многими хиты – «А река течет», «Конь», «Позови меня тихо по имени», «Давай за…» и многие другие. Билеты на концерт можно приобрести на портале «Яндекс. Афиша».
Спектакль «451 по Фаренгейту»
Где: г. Москва, Фролов пер., д. 2, театр Et Cetera
Когда: 2 апреля в 19:00
Стоимость: от 2 800 рублей
Спектакль «451 по Фаренгейту» театра Et Cetera – антиутопия по мотивам рассказа Рэя Брэдбери с кострами на сцене. По сюжету, в мире, где люди выполняют исключительно чужие команды и переживают чужие драмы, глядя в экраны телевизоров, появляется человек, готовый бунтовать. Это история о прозрении, любви и смерти, об обретении свободы думать и чувствовать. Приобрести билеты можно на сайте театра.
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СУББОТА, 3 апреля
«Звезды Барокко: Бах, Вивальди, Корелли»
Где: г. Москва, Вознесенский пер., д. 8, Англиканский собор святого Андрея
Когда: 3 апреля в 16:00
Стоимость: от 2 800 рублей
В субботу, 3 апреля, в зале Англиканского собора святого Андрея прозвучат известные произведения гениев барокко – Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Роберта де Визе, Арканджело Корелли и Никколо Паганини. Слушатели смогут насладиться великолепным звучанием альта, виолончели и гитары. Приобрести билеты можно на сайте фонда «Бельканто».
Прогулка по Москве
Где: выбрать маршрут можно на сайте проекта «Москва, которой нет»
Когда: 3 и 4 апреля
Стоимость: 400 рублей
С наступлением весны проект «Москва, которой нет» запустил сезон пеших прогулок по столице. Пока они проходят только в выходные и длятся 2–2,5 часа. Так, в субботу у жителей и гостей Москвы есть возможность прогуляться по усадьбе Михалково и познакомиться с районом Пресни под руководством профессионального краеведа, а в воскресенье группа отправится исследовать архитектурные сооружения и историю Плющихи. Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте проекта.
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Выставка «О тишине на поле»
Где: г. Москва, Открытое шоссе, д. 5, к. 6, галерея «Богородское»
Когда: с 3 апреля по 29 июня
Стоимость: 100 рублей
В галерее «Богородское» 3 апреля открывается выставка художницы из Сибири Анны Коробейниковой. В качестве холстов девушка использует гобеленовые покрывала. Всего в экспозицию вошло 12 полотен, написанных с 2014 по 2021 год. Для их создания Анна вслушивалась в тишину – все начинается с абстрактного хаоса и постепенно движется к образу человека. Открытие выставки состоится в субботу в 18:00, вход осуществляется по предварительной записи по телефону: +7 (499) 168-30-15.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
Музыкальная премия «ЖАРА Music Awards»
В воскресенье, 4 апреля, в Crocus City Hall пройдет ежегодная музыкальная премия «ЖАРА Music Awards». На церемонии выступят: HammAli & Navai, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Артур Пирожков, LOBODA, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Егор Крид, А’STUDIO, Полина Гагарина, Jony, Валерий Меладзе, EMIN, Григорий Лепс, ZIVERT, #2Маши, Юлианна Караулова, Анита Цой, Люся Чеботина, Cosmos Girls и многие другие. Ведущие мероприятия – телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Приобрести билеты можно на сайте концертной площадки.
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Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2021»
Где: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, «Экспоцентр», павильон №8
Когда: 3 и 4 апреля
Стоимость: бесплатно
Те, кто планирует в ближайшее время путешествие, но не знает, куда отправиться, могут поискать вдохновение на туристической выставке «Интурмаркет-2021», которая пройдет в «Экспоцентре». Здесь получится познакомиться с разными регионами и направлениями, получить необходимую информацию и приобрести тур у надежных операторов. Приобрести бесплатный билет можно на сайте мероприятия.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Драма «Маша»
По сюжету, 13-летняя Маша ведет беззаботный образ жизни – носит розовые очки и лосины, поет джаз. Девочка, растущая в 1990-е годы, мечтает стать певицей и выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для девушки – лучшие друзья. Маша ничего не понимает в их уличных разборках, но однажды дело доходит до убийства, и это становится и ее проблемой.
В главных ролях: Аня Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич и другие. Режиссер картины – Анастасия Пальчикова.
Фантастика «Исход»
Будущее. Мир после катастрофы. Царит тоталитарный режим. Однажды надсмотрщик Коннор находит старую VHS-кассету – на ней он обнаруживает доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор отправляется на поиски этого места, к нему присоединяется лучшая охотница за дезертирами, но у нее есть свой план, как использовать портал…
В главных ролях: Джими Стэнтон, Джанелл Сноу, Чарльз Гарднер, Джеймс Маккинни и другие. Режиссер картины – Логан Стоун.
Мультфильм «Дино Дана»
По сюжету, 10-летняя Дана обнаруживает в себе удивительную способность – она начинает видеть настоящих, живых динозавров. Девочка исследует открывшийся для нее мир и пытается раскрыть все его тайны. Чтобы найти ответы на все вопросы, ей придется вместе с друзьями отправиться в увлекательное и полное опасностей приключение.
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