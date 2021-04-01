РИАМО - 1 апр. Москвичка, проживающая на Садовой-Самотечной улице в столице, сообщила в полицию, что у нее пропали 1 млн рублей и 200 долларов, в совершении преступления она подозревает уборщицу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Раз в несколько дней жительница столицы приглашала в квартиру уборщицу. Предыдущий раз она приходила 26 марта. Пропажу хозяйка обнаружила 30 марта.

«Со слов гражданки, в диване в картонной коробке она хранила наличные денежные средства», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.