РИАМО - 1 апр. Шесть маршрутов автобусов задерживаются на Садовом кольце в Москве из-за дорожной аварии, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В районе дома 1/2 на Новинском бульваре произошло ДТП с участием трех машин. Из-за аварии образовался затор на 7 км. Машины на внешней стороне Садового кольца могут проехать только по левому ряду.

«На внешней стороне Садового кольца (в районе Новинского бульвара) задерживаются автобусы №№Б, т10, т39, т79, 64, 869», - говорится в сообщении.

Маршруты автобусов временно изменены. Пассажирам посоветовали быть внимательными.