РИАМО - 1 апр. В Подмосковье осуществляется постоянный мониторинг товарного запаса сахарного песка и подсолнечного масла в крупнейших торговых сетях, сейчас в магазинах сформирован запас сахара на 14-18 торговых дней, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее газета «Известия» писала, что с конца марта сахарные заводы приостановили поставки продукции торговым сетям. Представители отрасли ждут компенсации в размере 5 рублей за 1 кг сахара при продаже по фиксированной цене.

«Ситуация штатная. На текущий момент запасы составляют: сахара-песка более 190 тыс. т, это около 14-18 торговых дней, масла подсолнечного - 246 тыс. т, более 30 торговых дней. Запасы восполняются», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что в соответствии с постановлением федерального правительства в отношении реализации сахарного песка и подсолнечного масла с хозяйствующими субъектами заключены соглашения о поддержании розничных цен.

Всего заключено порядка 250 соглашений по сахарному песку и 258 - по подсолнечному маслу, работа в этом направлении продолжается. Ранее заключенные соглашения по сахару продлены до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области каждый день осуществляет мониторинг наличия сахара и подсолнечного масла в магазинах. Информация об отсутствии товара на полках направляется руководству торговых сетей для оперативного пополнения запасов.