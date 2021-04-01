РИАМО - 1 апр. На реке Десна в Троицке новой Москвы спасли провалившуюся под лед собаку, животное чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел утром в четверг.

«На поисково-спасательную станцию «Троицкая» прибежал местный житель и сообщил, что во время прогулки его пес выбежал на тонкий лед на реке Десна и провалился. По тревоге к месту происшествия вышли начальник ПСС «Троицкая» Роман Сорокин и спасатель Юрий Габрух», - говорится в сообщении.

В 1 км от станции спасатели обнаружили в воде собаку. Сорокин с помощью ловчей петли поднял пса из ледяной полыньи на борт судна «Змей-3». Затем животное доставили на берег и передали хозяину.

Собака по кличке Лучи сейчас чувствует себя хорошо.

Горожан попросили быть внимательными к своим питомцам. В опасный период таяния льда на водоемах во время прогулки следует держать животных на поводке.