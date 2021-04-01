РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители Люберец могут с четверга подать документы для зачисления ребенка в 1 класс через портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запись в школу по месту регистрации продлится до 30 июня. В желаемую школу (не по месту регистрации) при наличии свободных мест можно будет записаться с 6 июля по 5 сентября. Подать документы можно через региональный портал госуслуг.

Инструкция по записи размещена на странице.

Жителям потребуется: паспорт заявителя; свидетельство о рождении ребенка; документ о проживании на закрепленной территории; документы о льготах (при наличии). Начиная с этого года оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно.

К началу учебного года ребенку должно быть не меньше 6,5 и не больше 8 лет.