РИАМО - 1 апр. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтвердила возникновения проблем с поставками сахара в России, а также перебои с его закупкой, сообщает kp.ru.

Ранее СМИ сообщали, что сахарные заводы с конца марта приостановили продажи торговым сетям в связи с тем, что отрасль ждет компенсаций в 5 рублей за 1 кг сахара при продаже по фиксированной цене.

«В ФАС заявили, что внимательно следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар, отметив, что по результатам мониторинга нарушения соглашений не было выявлено», - говорится в сообщении.

В стране не выявили нарушений в поставках и перебоев закупкой сахара. ФАС уверена, что риски дефицита сахара в РФ отсутствуют.