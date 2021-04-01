РИАМО - 1 апр. Возгорание произошло в квартире жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве, в результате погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила пожарным в 10:14. Огонь распространился в одной из квартир на 1 этаже девятиэтажного дома. Горели личные вещи и мебель.

В 10:45 пожар локализован на площади 15 кв. м. В 10:48 возгорание ликвидировали.

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке на севере Москвы>>