РИАМО - 1 апр. Три легковых автомобиля столкнулись в районе дома 1/2 на Новинском бульваре в столице, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца <...> затруднено на 7 км», - говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществляется по левому ряду на внешней стороне Садового кольца.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в Москве составляют 6 баллов. Движение больше всего затруднено в центре города.