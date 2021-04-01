РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В поселке Красково городского округа Люберцы предотвратили несанкционированный сброс канализационных отходов ассенизаторскими машинами в технологический коллектор, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

В поселке Красково на 2-ой Заводской улице в пойме реки Пехорки 31 марта представители предприятий ООО «КОА ГАЗ» и АО «Люберецкий Водоканал» провели мероприятия по предотвращению и недопущению несанкционированного сброса канализационных отходов ассенизаторскими машинами в технологический коллектор. Смотровые колодцы коллектора закрыты, кроме того, прекращен доступ к коллектору для незаконного слива неизвестных жидкостей.

Вся территория взята под контроль органами правопорядка. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.