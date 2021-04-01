РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Руководство управляющей компании ООО «Содействие» городского округа Люберцы в апреле возобновляет ежемесячный личный прием населения, сообщили в организации.

Прием будет проводиться в РЭУ по расписанию. В РЭУ «Красково» - каждый первый вторник месяца, телефон для записи: 8 (495) 226-07-11, адрес: Красково, улица Карла Маркса, дом №39. В РЭУ «Томилино» - каждую первую среду месяца, телефон для записи: 8(495)557-62-30, адрес: Томилино, улица Гоголя, дом №19. В РЭУ «Октябрьский» - каждый первый четверг месяца (с 8 апреля), телефон для записи: 8(495)551-85-65, адрес: Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №6.

Также записаться на личный прием можно, предварительно направив информационное письмо на адрес электронной почты с указанием контактов: ooosodeistvie2018@gmail.com; по номеру телефона центрального офиса: 8(495)241-02-82, 8(926)116-94-97.