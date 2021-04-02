РИАМО – 2 апр. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») отмечает 70-летие со дня пуска. Благодаря предприятию был построен город Видное, эмблемой которого является товарный знак предприятия – птица Феникс.

Строительство завода началось в 1937 году. Главным его предназначением была поставка коксового газа для бытовых нужд Москвы. К выбору участка под строительство будущего завода подходили очень тщательно, с тем расчетом, чтобы он был удален от Москвы и окрестных населенных пунктов. А город Видное, который строился позже, проектировался с учетом розы ветров, чтобы ветер с завода не попадал в жилые кварталы.

Сегодня на предприятии трудятся порядка 900 человек, среди которых немало династий. Завод продолжает развиваться, производимый здесь кокс, бензол и каменноугольная смола поставляются как российским предприятиям, так и за рубеж: в Турцию, Китай, Сербию, Нидерланды и др.

Завод и в настоящие дни остается одним из основных производственных предприятий Видного. Город приблизился к заводу, строятся новые жилые кварталы. А «Москокс» успешно реализует проекты экологической модернизации. Предприятие полностью прекратило сброс промышленных стоков и в замкнутом цикле использует воду после очистки в технологическом процессе, введён в действие обновлённый газгольдер коксового газа, проведён капитальный ремонт многих производственных объектов.