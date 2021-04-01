РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Ранее судимый мужчина украл рюкзак с ноутбуком из подъезда дома в подмосковной Балашихе, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его рюкзак с ноутбуком из подъезда дома на улице Фучика. Сумма ущерба составила 12 тыс рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен 37-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.