РИАМО - 1 апр. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1632 пациента, всего в городе болезнь победили 946 370 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Подтвержден 2151 новый случай заражения (за сутки - ред.), госпитализировано 847 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки умер 51 человек, всего с начала пандемии в городе скончались 16 707 пациентов. За все время пандемии в мегаполисе выявили 1 028 891 случай заболевания.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах простудных заболеваний следует оставаться дома и вызвать врача.

Ранее более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию провели в Москве с начала пандемии. Методом ПЦР анализы на Covid-19 принимают в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках города.

Москвичи могут бесплатно сдать анализ по предварительной записи в одной из поликлиник города. Также тесты обязательно берутся у людей с признаками ОРВИ, у тех, кто живет вместе с больным коронавирусом, а также при госпитализации.

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