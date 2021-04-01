РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В городском округе Мытищи на железнодорожных путях за три месяца текущего года погибли 3 человека, сообщается на сайте администрации горокруга.

На строительном дне обсудили тему по предотвращению травматизма в связи с несанкционированными проходами по железнодорожным путям в Мытищах.

На совещании озвучили статистку, согласно которой на железной дороге на территории округа за 2020 год погибло 15 человек, за три месяца текущего года - 6 человек. По итогам проведенных рейдов было выявлено 16 нелегальных проходов вблизи станций и платформ Тайнинская, Перловская, Мытищи, Челюскинская, Строитель.

Все несанкционированные проходы, технические проемы вблизи ж/д путей были ликвидированы: где-то заварены, где-то установлены бетонные заборы. Два из них были вскрыты повторно, работы по устранению были также повторно проведены. Подобные действия необходимы для безопасности на железной дороге.

«Меры, которые сейчас применяются - кардинальные. Безопасность наших жителей важнее всего. Будем продолжать работу в этом направлении», - сказал глава округа Виктор Азаров.