РИАМО - 1 апр. Расписание движения пригородных поездов изменится в апреле на Рижском направлении МЖД в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Румянцево-Чисмена, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Так, с 06:00 5 апреля до 06:00 9 апреля, с 06:00 12 апреля до 06:00 16 апреля, с 06:00 19 апреля до 06:00 23 апреля железнодорожники проведут укладку более 12 км бесстыкового пути. Новые бесстыковые или «бархатные» пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума», - сообщает пресс-служба.

Ремонт будет проходить в круглосуточном режиме по технологии «закрытого перегона». Участок будет временно закрыт, чтобы сэкономить время и оптимизировать ресурсы.

Во время работ изменится расписание и маршруты некоторых дальних пригородных поездов Рижского направления и электричек, смежных с Курским направлением.

В МЖД просят заранее смотреть расписание на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и отнестись к временным трудностям с пониманием.