РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. В марте в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе появилось на свет 438 малышей, из них 12 двойняшек, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«1 апреля – никому не верю! Наша статистика о количестве малышей, родившихся в марте в МОПЦ, без шуток: 438 малышей родились в МОПЦ, из них 212 – девочки, 226 – мальчики, 12 – двойни», – говорится в сообщении.

Московский областной перинатальный центр начал работу в Балашихе в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.

В 2020 году нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино был перепрофилирован для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения.

С 15 февраля роддом в Саввине возобновил прием рожениц, после того, как были проведены необходимые работы по дезинфекции медучреждения.