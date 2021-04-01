РИАМО - 1 апр. Станции столичной подземки «Народное Ополчение» и «Мневники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись в четверг, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Сегодня мы открываем 2 новые станции Большой кольцевой линии метро. Имя одной из новых станций «Народное Ополчение» дали москвичи, проголосовав за него в «Активном гражданине», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что этим названием увековечено на карте метро память ополченцев разных эпох – 1612, 1812 и 1941 годов. Это особенно актуально в этом году, когда Россия готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой.

Станция столичной подземки «Мневники» позволит построить новый жилой район и создать качественное городское пространство для отдыха на берегу Москвы-реки. Эта станция позволила улучшить транспортную доступность 113 тыс. москвичей. В целом транспортные условия улучшили 174 тысяч жителей района Хорошево-Мневники.

Открытие новых станций положительно скажется на нагрузке действующих. Так, должна значительно снизится нагрузка на «фиолетовую» линию метро. Станция «Полежаевская» разгрузится до 26%, «Октябрьское поле» – до 20%, «Щукинская» – до 11%.

Теперь на Большом кольце работают уже 12 станций. Рабочим предстоит достроить еще 16 станций и реконструировать три станции этой линии. Работы займут до 2 лет.

По завершению всех строительных работ территории вокруг станций Московского метро благоустроят. У новых станций восстановят улично-дорожную сеть, установят современные остановки общественного транспорта. Кроме того, там появятся дорожки для пешеходов, будут высажены деревья и кустарники.