РИАМО - 1 апр. Поликлиники Подмосковья получили еще более 70 тыс. доз препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, прививки от инфекции делают бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жителям региона напомнили, что самым надежным способом защиты от инфекции является вакцинация. Особенно важно сделать прививку пожилым людям.

«На данный момент эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Подмосковье стабилизируется, однако вирус никуда не ушел. Поэтому важно защитить себя и сделать прививку. Московская область получила уже 634 тыс. доз вакцины «Спутник V», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку от коронавиурса можно не только в подмосковных поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по телефону «122», в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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