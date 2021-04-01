РИАМО - 1 апр. Немецкая газета Die Welt опубликовала статью Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, в котором рассказывает об эволюции Сбербанка России, сообщает regnum.ru.

Издание сообщает, что практически каждый россиянин сейчас пользуется услугами Сбербанка.

«Более 70% населения пользуются услугами крупнейшего финансового учреждения в стране, даже в Восточной Европе. Компания насчитывает 99 млн активных частных клиентов и 2,7 млн активных корпоративных клиентов. Банк покрывает всю страну сетью из 14,2 тыс. отделений, а также работает в 18 странах. И в настоящее время в нем работает более 285 тыс. человек», - пишет издание.

Немецкие журналисты подчеркивают, что важность Сбербанка для России стремительно растет. По их мнению, процесс начал стремительно расти в последние годы.

«С одной стороны, это связано с тем, что Центральный банк, который, кстати, до недавнего времени держал контрольный пакет в Сбербанке по странной традиции, в 2013 году начал просеивать бурно выросший банковский рынок и удалил многих из первоначально более 1 тыс. финансовых учреждений с рынка», - сказано в статье.

Вторая причина – затяжной кризис в России после присоединения Крыма. Тогда многие банки пошатнулись, что было выгодно Сбербанку.

Немецкое издание напоминает, что сейчас спектр услуг варьируется от доставки еды из ресторанов (Delivery Club) и магазинов («СберМаркет») до телемедицины, перевозки посылок и товаров («СберЛогистика»), такси и каршеринга до порталов недвижимости и вакансий, облачных и платежных сервисов (SberPay), потоковой музыки.

В материале указано, что глава Сбербанка Герман Греф объясняет свою экспансию за пределы традиционного банковского бизнеса просто необходимостью выжить в качестве традиционного банка перед лицом падающей рентабельности.

«Как бы то ни было, в любом случае «Сбер» не случайно позиционирует себя в первую очередь как спарринг-партнер технологической транснациональной компании «Яндекс». Для этого они работают с российским интернет-холдингом Mail.ru Group», - отмечается в материале.

В статье говорится, что Сбербанк всегда работал в плюс. Даже после кризиса 2014 года. А в 2019 году был достигнут рекордный профицит в 845 млрд рублей (9,4 млрд евро). При этом банк оставался высокорентабельным даже в прошлом году, когда наступил кризис из-за распространения коронавируса. Однако банку пришлось пережить снижение прибыли на 10% из-за резкого роста резервов на случай невыполнения обязательств по кредитам.

«Ожидается, что к 2030 году новые площади будут составлять от 20 до 30 процентов всего бизнеса «Сбера». Это создаст основу для того, чтобы ни один россиянин, православный или нет, не смог пройти мимо Сбербанка и в будущем», - резюмирует Die Welt.​