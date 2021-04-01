РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Газовщики проведут комплексные проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах Подольска. Об этом сообщил «РИАМО в Подольске» начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Виктор Швец.

В Подольске в настоящее время начались комплексные проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Ранее происходили различные чрезвычайные ситуации, связанные с неправильной эксплуатацией или аварийным состоянием газового оборудования, поэтому в течение последних нескольких лет мы проводим подобные проверки. В 2019 году мы проверяли в первую очередь коммунальные квартиры и всего проверили более 300, в 2020 году мы проверили около 70 квартир, так как работа была приостановлена из-за карантина. В настоящее время проверки возобновились, но в другом формате. Теперь мы проводим комплексные проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – сказал Швец.

Так, в проверках участвуют представители Госжилинспекции, «Мособлгаза», а также специализированной организации, которая отвечает за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Более того, газовщики намерены проверить в текущем году все многоквартирные дома и квартиры, в которых пользуются газом.

Всего в городском округе насчитывается 1563 газифицированных дома, среди которых около 800 домов – с газовыми колонками.

Также в ходе проверок специалисты будут рассказывать и предупреждать о мошенниках, которые под видом газовщиков предлагают различные платные услуги или товары. Горожан просят быть бдительными.