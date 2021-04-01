РИАМО - 1 апр. За последние сутки в столице зафиксировали 2151 случай коронавирусной инфекции, за все время пандемии в городе выявили 1 028 891 случай заражения, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах.

Формирование иммунитета после вакцинации от Covid-19 происходит индивидуально, поэтому гражданам рекомендуется соблюдать все меры предосторожности.

За последние сутки в России было подтверждено 9169 новых случаев коронавируса, из них 13,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода, выздоровели 10 247 человек.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 4 554 264 случая Covid-19, скончались 99 233 пациента, врачи вылечили 4 176 419 человек.

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